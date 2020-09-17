- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي بالهيئة الملكية في محافظة العلا.
تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– قائد التواصل الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق، أو العلاقات العامة)، أو المجالات ذات الصلة.
– مسجل وموثق عمليات المجموعات الفنية والتراثية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علم الآثار، أو الأنثروبولوجيا، أو التاريخ، أو الفن والثقافة، أو دراسات المتاحف، أو إدارة التراث الثقافي)، ويفضل درجة الماجستير.
– مدير برنامج المبادرات الخاصة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
المزيد
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.