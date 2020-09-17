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2020-09-17 #وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للبنك في محافظة جدة. تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية: وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة المسميات التالية: – قائد تطوير المنتجات. – أخصائي مشتريات. Advertisements – أخصائي أول مشتريات. – أخصائي مصمم مطور. – مدير مركز تقديم الخدمة/ إدارة المرافق. التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية: وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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