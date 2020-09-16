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وظيفة إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، على مسمى “مساعد مدير صيانة السيارات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
شروط وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:
وأبرزت شركة السعودية للتموين، أنَّ الوظيفة المتاحة لحملة درجة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:
وأوضحت شركة السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة بشركة السعودية للتموين، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.saudiacatering.com/ar/job-search-results/)
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