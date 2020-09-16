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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة نادك
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة نادك:
وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير أول تطوير القنوات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والتسويق)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.
– مهندس شبكات أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات).
التقديم على وظائف شركة نادك:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة في نادك، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.nadec.com/en/job-search-results/)
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