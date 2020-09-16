وظائف هندسية شاغرة بمجموعة التركي القابضة

2020-09-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر، ومدن أخرى.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مبيعات الحسابات الرئيسية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها.

– مهندس مصنع (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الميكاترونيك).

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– منسق مبيعات/ مهندس: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

التقديم على وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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