وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

2020-09-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أشعة (عدد 7 وظائف).

– أخصائي أشعة في قسم النساء والولادة (عدد 7 وظائف).

– طبيب نائب علم الأورام.

– استشاري الأشعة العامة (عدد وظيفتين).

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– مهندس أجهزة طبية.

– أخصائي تمريض عيادة الأورام/ عيادة اليوم الواحد.

– استشاري جراحة الأوعية الدموية.

– أخصائي أول علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

– أخصائي أطراف صناعية (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/).



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