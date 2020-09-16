وظائف شاغرة : مطلوب سائقين للعمل بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

تعلن الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران “مطار أكتوبر – طريق الواحات بالجيزة”، عن حاجتها إلى سائقين، للعمل فورا بالشركة بنظام التعاقد، و ذلك وفقا لقانون لائحة نظام العاملين و الخاص بالأكاديمية، و نتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل و شروط الوظائف المطلوبة.

الشروط المطلوبة لوظائف السائقين

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة محو الأمية. أن لا يزيد السن عن 30 سنة عند التقدم. أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة مهنية درجة أولي وثانية. أداء الخدمة العسكرية أو الأعفاء النهائي منها. اجتياز الاختبارات المقررة .

الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف

صورة من شهادة محو الأمية. صورة من بطاقة الرقم القومي. صحيفة الحالة الجنائية. عدد 4 صور شخصية حديثة. صورة من رخصة القيادة المهنية.

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طرق التقدم للوظائف

للراغبين يرجى تقديم طلبات الوظائف، و ذلك من خلال النموذج المعد لذلك بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالأكاديمية، بالعنوان التالي ” مطار أكتوبر – طريق الواحات بالجيزة” في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان، ولن تقبل الطلبات بعد انتهاء المدة.