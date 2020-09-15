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2020-09-15 #وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية وفنية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – استشاري طب طوارئ البالغين (الرياض). – استشاري أشعة لأمراض القلب والصدر (الرياض). – أخصائي اجتماعي (الرياض). – أخصائي تصوير أشعة مقطعية (الرياض). – فني الحالات الطارئة (الرياض). – سكرتير أول (الرياض). – فني اتصالات ثانٍ (الرياض). – أمين صندوق (الرياض). Advertisements – مدير إدارة السلامة (الرياض). – سباك (الرياض). – محلل صيدلة الأتمتة والخدمات المساندة (المدينة المنورة). – صيدلاني سريري (المدينة المنورة). – رئيس تمريض/ قسم الأطفال (المدينة المنورة). – صيدلاني أول (المدينة المنورة). – مشرف خدمات السكرتارية (المدينة المنورة). – ممرض أول (جدة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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