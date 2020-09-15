وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

2020-09-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وتدريبية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني صيانة الأنظمة الكهربائية (تبوك).

– قائد فريق دعم العمليات (الطائف).

– مشرف أول في خلية التدريب على حمل السلاح/ التايفون (الطائف).

– فني صيانة طائرات (تبوك).

– أخصائي الدعم الفني/ التايفون (الطائف).

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– مشرف متجر التصنيع/ التايفون (الطائف).

– أخصائي تقني أنظمة عامة/ التايفون (الطائف).

– مدرب تقني/ مراقبة الحركة الجوية وعمليات الطيران (الظهران).

– فني صيانة أنظمة إلكترونيات الطيران (تبوك).

– مدير برنامج التصنيع (الرياض).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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