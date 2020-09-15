وظائف هندسية شاغرة في شركة ساسرف

2020-09-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية ساسرف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ساسرف:

وبيّنت شركة ساسرف أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أول سلامة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

– مهندس كهرباء أول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

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– مشرف السلامة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة ساسرف:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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