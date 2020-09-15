وظيفة قيادية شاغرة في شركة غازكو

2020-09-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، على مسمى “مدير سلسلة التوريد”؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة الغاز والتصنيع الأهلية:

وأبرزت شركة غازكو، أن الوظيفة المتاحة للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

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التقديم على وظائف شركة الغاز والتصنيع الأهلية:

وأوضحت شركة غازكو، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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