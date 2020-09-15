2020-09-15

#وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في رابغ

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الموثوقية والتحسين/ ضمان ومراقبة الجودة.

– مشرف تقنية المعلومات.

– مدير الصيانة.

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– فني كهرباء.

– مهندس ميكانيكي.

– مشرف ميكانيكي.

– مخطط صيانة.

– مشرف أول الصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.nomac.com/ar/job-search-results/).



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