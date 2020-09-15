وظائف شاغرة لدى شركة نادك في 5 مدن

2020-09-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والقصيم، وأبها، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول شراكة الأعمال المالية (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مدير التجارة الإقليمية (الرياض).

– مدير مشروع/ كهربائي (الرياض).

– مدير مشروع/ ميكانيكي (الرياض).

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– مدير المشاريع الرأسمالية (الرياض).

– مدير فئة التجارة (الرياض).

– مدير الصيانة الإقليمي (جدة).

– مدير الصيانة الإقليمي (القصيم).

– مدير الصيانة الإقليمي (أبها).

– مدير الصيانة الإقليمي (الدمام).

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة في نادك، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.nadec.com/en/job-search-results/).



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