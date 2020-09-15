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#وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة الكفاح
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.
تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مراقبة التكاليف.
– رئيس مراقبة التكاليف.
– مهندس تخطيط.
– فني لحام (عدد وظيفتين).
– مشغل آلات (عدد 4 وظائف).
– فني كهربائي (عدد 3 وظائف).
– فني ميكانيكي (عدد وظيفتين).
– فني تبريد.
– فني أجهزة.
التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.alkifah.com.sa/ar/job-search-results/).
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