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#وظائف لحملة البكالوريوس لدى تكافل الراجحي بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة تكافل الراجحي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالشركة بمدينة الرياض، تحت مسمى وظيفي” مدير حساب الشركات”.
واشترطت الشركة على المتقدمين الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص ذي الصلة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة الحسابات.
وأوضحت تكافل الراجحي أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنــا).
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