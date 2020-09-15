وظائف لحملة البكالوريوس لدى تكافل الراجحي بالرياض

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة تكافل الراجحي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالشركة بمدينة الرياض، تحت مسمى وظيفي” مدير حساب الشركات”.

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واشترطت الشركة على المتقدمين الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص ذي الصلة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة الحسابات.

وأوضحت تكافل الراجحي أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنــا).





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