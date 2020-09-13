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#وظائف فنية شاغرة في شركة صناعة المرطبات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصناعة المرطبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “فني تبريد وتكييف”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظة جدة.
شروط وظائف شركة صناعة المرطبات:
وأبرزت شركة صناعة المرطبات، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص التكييف والتبريد، ويفضل وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة صناعة المرطبات:
وأوضحت شركة صناعة المرطبات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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