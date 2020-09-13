وظائف فنية شاغرة لدى شركة ياسرف

2020-09-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف فنية شاغرة، على مسمى “كابتن مكافحة الحرائق”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع.

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شروط وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أكتوبر 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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