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#وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للبنك في محافظة جدة.
تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول إدارة المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو إدارة تقنية المعلومات، أو الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.
– قائد تقنية الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.
التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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