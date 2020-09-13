وظائف فنية شاغرة في شركة محركات الطائرات

2020-09-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (8) وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “فني صيانة محركات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

Advertisements

شروط وظائف شركة محركات الطائرات:

وأبرزت شركة محركات الطائرات، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة محركات الطائرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 ديسمبر 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (http://careers.mepcsa.com/ar/jobs.php)



شارك الخبر







