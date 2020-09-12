2020-09-12

#وظائف إدارية شاغرة في شركة بن زقر كورو

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– منسق سلسلة التوريد: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

– مشرف حسابات المدفوعات/ المقبوضات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة).

التقديم على وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.binzagrcoro.com/ar/job-search-results/)





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