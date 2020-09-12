- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة في شركة بن زقر كورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف إدارية شاغرة في شركة بن زقر كورو
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
تفاصيل وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق سلسلة التوريد: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.
– مشرف حسابات المدفوعات/ المقبوضات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة).
التقديم على وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.binzagrcoro.com/ar/job-search-results/)
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية شاغرة في شركة بن زقر كورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.