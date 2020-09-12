وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

2020-09-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تطوير السوق/ صب وتركيب (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة البوليمرات، أو الهندسة الكيميائية).

Advertisements

– مستشار ثاني الأداء والمكافآت (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

– منسق الطلبات (الجبيل): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.

– مدقق حسابات/ التدقيق الداخلي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





شارك الخبر







