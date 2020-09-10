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#وظائف شاغرة للجنسين في التعاونية للتأمين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:
وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– المدير الطبي: درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.
– قائد مجموعة المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.
التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:
وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.tawuniya.com.sa/ar/jobs).
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