وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي القابضة

2020-09-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

Advertisements

– أخصائي أول التواصل والاتصالات المؤسسي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، أو الاتصالات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير المرافق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المرافق، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة المدنية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

التقديم على وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 10 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



شارك الخبر







