وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نوماك

2020-09-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مهندس تخطيط أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

– مشرف ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مشرف مشتريات: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو الهندسة، أو الإدارة)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.nomac.com/ar/job-search-results/)



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