غرفة الرياض تطرح 70 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

2020-09-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (70) وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– عقلانيات للتقنية المحدودة.

– شركة شار.

– شركة التكامل الإنشائي للتجارة.

– ريمنتيل.

– مستشفى أدمة.

– بيت الرياض الجريسي.

– شركة الصالحية الطبية.

تفاصيل وظائف غرفة الرياض:

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهربائي.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس مدني.

– محضر قهوة.

– مدير حسابات.

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– محاسب.

– مندوب مبيعات.

– مندوب علاقات عامة.

– فني ميكانيكي.

– فني كهربائي.

– عامل.

– مهندسة أنظمة جودة.

– مهندسة تقنية معلومات.

– مهندسة تصميم داخلي.

– مهندسة معمارية.

– محاسبة.

– أخصائية تسويق.

– طبيبة عامة.

– ممرضة.

– موظفة مبيعات.

التقديم على وظائف غرفة الرياض:

وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://bit.ly/2RTGINX)



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