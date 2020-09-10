53 #وظيفة شاغرة للجنسين في الأهلي إسناد

2020-09-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد 53 وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الأهلي إسناد:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محلل (عدد 33 وظيفة/ للرجال).

– محصل (عدد 20 وظيفة/ للجنسين).

التقديم على وظائف شركة الأهلي إسناد:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2020.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (http://www.ahliesnad.com/jobs.php)



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