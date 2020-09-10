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#وظائف شاغرة لحملة الكفاءة المتوسطة في صحة مكة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، لحملة شهادة الكفاءة المتوسطة فما دون، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– سائق.
– مستخدم.
– مراسل.
شروط وظائف صحة مكة:
وبينت المديرية أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن يكون عمر المتقدم لوظيفة سائق ثمانية عشر عامًا.
– أن يكون عمر المتقدم لوظيفة مستخدم أو مراسل عشرين عامًا.
– لائقًا صحيًّا.
– حسن السيرة والسلوك.
– حائز على المؤهلات المطلوبة للوظيفة (الكفاءة المتوسطة) فما دون.
– أما بالنسبة للسائقين أن يكون (حاصلًا على رخصة عمومي مثقلة أو نقل خفيف سارية المفعول).
– غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر.
– غير مطالب بفترة حظر في الوقت الحاضر سواء للاستقالة أو الفصل أو الغياب حسب النظام.
طريقة التقديم على وظائف صحة مكة:
وأوضحت المديرية أن على من يرغب ويجد في نفسه القدرة والكفاءة وحاصل على شهادة الكفاء المتوسطة التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني: (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 21 محرم 1442هـ، ولمدة خمسة أيام.
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