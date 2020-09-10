وظائف شاغرة لحملة الكفاءة المتوسطة في صحة مكة

2020-09-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، لحملة شهادة الكفاءة المتوسطة فما دون، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– سائق.

– مستخدم.

– مراسل.

شروط وظائف صحة مكة:

وبينت المديرية أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون عمر المتقدم لوظيفة سائق ثمانية عشر عامًا.

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– أن يكون عمر المتقدم لوظيفة مستخدم أو مراسل عشرين عامًا.

– لائقًا صحيًّا.

– حسن السيرة والسلوك.

– حائز على المؤهلات المطلوبة للوظيفة (الكفاءة المتوسطة) فما دون.

– أما بالنسبة للسائقين أن يكون (حاصلًا على رخصة عمومي مثقلة أو نقل خفيف سارية المفعول).

– غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر.

– غير مطالب بفترة حظر في الوقت الحاضر سواء للاستقالة أو الفصل أو الغياب حسب النظام.

طريقة التقديم على وظائف صحة مكة:

وأوضحت المديرية أن على من يرغب ويجد في نفسه القدرة والكفاءة وحاصل على شهادة الكفاء المتوسطة التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني: (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 21 محرم 1442هـ، ولمدة خمسة أيام.





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