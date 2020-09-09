وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

2020-09-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف خدمة العملاء (الدمام).

– أخصائي ثاني تقنية المعلومات/ المبيعات والتوزيع (الرياض).

Advertisements

– أخصائي أول مركز البيانات (الجبيل).

– مشرف أجهزة الصيانة (جازان).

– أخصائي أول تطبيقات أعمال تقنية المعلومات (الجبيل).

– أخصائي ثاني كهرباء (عدد وظيفتين/ الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





شارك الخبر







