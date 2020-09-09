2020-09-09

#وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في الرياض

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وصحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الخدمات الإقليمي.

– مهندس مبيعات.

– أخصائي أول تطبيقات التصوير بالرنين المغناطيسي.

– مهندس أول خدمة عملاء.

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– مهندس صيانة (للسعوديين).

– مسؤول التحصيل.

– مهندس أول صيانة.

– مدير مبيعات الحسابات الإستراتيجية.

– مهندس الاختبار والتشغيل/ مشروع المترو.

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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