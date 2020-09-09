وظائف شاغرة للجنسين في وزارة النقل

2020-09-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة النقل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد 3 وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على المرتبة السابعة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، على مسمى محلل نظم وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

شروط وظائف وزارة النقل:

وبينت الوزارة أن الشروط المطلوبة هي:

– خريجون وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

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– يشترط اختبار القدرة المعرفية للجامعيين على المرتبة السابعة للرجال والنساء.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم/ـة على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

طريقة التقديم على وظائف وزارة النقل:

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 محرم 1442هـ عند الساعة 7 صباحًا، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 محرم 1442هـ عند الساعة 12 مساءً، وذلك من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: (https://hrsd.gov.sa)

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