- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للجنسين في وزارة النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة للجنسين في وزارة النقل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت وزارة النقل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد 3 وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على المرتبة السابعة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، على مسمى محلل نظم وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
شروط وظائف وزارة النقل:
وبينت الوزارة أن الشروط المطلوبة هي:
– خريجون وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).
– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
– يشترط اختبار القدرة المعرفية للجامعيين على المرتبة السابعة للرجال والنساء.
– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم/ـة على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح.
– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.
طريقة التقديم على وظائف وزارة النقل:
وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 محرم 1442هـ عند الساعة 7 صباحًا، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 محرم 1442هـ عند الساعة 12 مساءً، وذلك من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: (https://hrsd.gov.sa)
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة للجنسين في وزارة النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.