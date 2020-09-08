وظائف شاغرة للجنسين بالبنك السعودي الفرنسي في 3 مدن

2020-09-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، والمدينة المنورة، والجوف.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف صرافة (الجوف).

– موظف خدمة عملاء (الرياض).

– مدير علاقات الخدمات المصرفية (الرياض).

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– مدير علاقات الخدمات المصرفية المميزة (المدينة المنورة).

– مسؤول قانوني (الرياض).

– مدير علاقات الخدمات المصرفية المميزة (الرياض).

– مدير علاقات الخدمات المصرفية المميزة (للنساء/ الرياض).

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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