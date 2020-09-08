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165 وظيفة شاغرة للرجال في أمانة جدة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت أمانة محافظة جدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد توفر عدد (165) وظيفة شاغرة للرجال، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بنظام التعاقد بإحدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة.
تفاصيل وظائف أمانة جدة:
وبينت الأمانة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مراقب نظافة (عدد 120 وظيفة).
– مشرف ميداني للنظافة (عدد 20 وظيفة).
– مشرف ميداني للمرادم (عدد 8 وظائف).
– مشرف آليات ومعسكرات ومحطات انتقالية (عدد 6 وظائف).
– خبير بيئي (عدد وظيفتين).
– محلل إحصائي (عدد وظيفتين).
– مشغل برامج (عدد وظيفتين).
– مدير عمليات المرادم.
– مدير عمليات النظافة.
– مدير مشروع.
– مهندس مدني.
– مشرف الرقابة الآلية ونظم جغرافية.
التقديم على وظائف أمانة جدة:
وأوضحت الأمانة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق20 محرم 1442هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 محرم 1442هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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