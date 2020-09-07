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2020-09-07 مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف طبية شاغرة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي عن توفر وظائف طبية شاغرة، للرجال والنساء من حملة الدبلوم والماجستير والدكتوراه، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، وفق المسميات التالية : 1- استشاري مساعد التخدير وغرفة العمليات – Anesthesia & OR Assistant Consultant درجة الدكتوراه

الانتهاء بنجاح من سنتان أو أكثر من التدريب في التخصص المعترف به من قبل SCHS.

(3) سنوات من الخبرة ذات الصلة كشهادة مسجلة بعد. 2 – استشاري مساعد أمراض النساء والتوليد – Obstetrics & Gynecology Assistant Consultant Advertisements درجة الدكتوراه

الانتهاء بنجاح من سنتين أو أكثر من التدريب في التخصص المعترف به من قبل SCHS.

(3) سنوات من الخبرة ذات الصلة كشهادة مسجلة بعد. 3 – فني تعقيم أول (القائم بأعمال المدير) – Senior CSSD Technician (Acting Manger) CSSD Technology دبلوم سنتين من مؤسسة معترف بها أو ذات صلة

4 سنوات خبرة

شهادة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يفضل*6 أشهر من دورة CSSD المعتمدة ، ومعتمدة من CSSD شهادة المجلس الدولي (CBSPD و / أو IAHCSMM). 4 – مستشار مساعد – Assistant Consultant – Women Imaging – نساء 5 – استشاري – Consultant (3) سنوات تدريب في مجال تخصص معترف به من قبل SCHS ومقبول من KAAUH.

ثلاث (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة بعد شهادة المجلس / الزمالة.

سنة واحدة (1) أو أكثر بعد التدريب التخصصي / الزمالة خارج المملكة العربية السعودية في المعاهد المعتمدة دوليًا أو التخرج بشهادات البورد والتدريب مع عامين (2) من العمل بدوام كامل كمستشار. أو ما يعادلها في مستشفى وطني معتمد مقبول لدى KAUH معفى من التدريب في الخارج.

6 – استشاري الطب الباطني والرعاية الحرجة (أمراض القلب) – Internal Medicine & Critical Care Consultant (Cardiology) تخرج من كلية الطب ومعترف به من قبل SCHS ومقبول من KAAUH.

إتمام عام واحد من التدريب بنجاح.

شهادة البورد / الزمالة حسب التخصص المناسب المعترف به من قبل SCHS والمقبولة من KAAUH أو التسجيل / الترخيص الحالي لـ SCHS أو ما يعادلها أو المرشح يجب أن يستوفي معايير SCHS لرتبة مستشار.

الانتهاء بنجاح من ثلاث (3) سنوات أو أكثر من التدريب في مجال تخصص معترف به من قبل SCHS ومقبول لدى KAAUH.

ثلاث (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة بعد شهادة المجلس / الزمالة. وأوضح مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات والتقديم من خلال الرابط التالي (هنا الرابط).



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