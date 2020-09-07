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2020-09-07 وظائف أكاديمية شاغرة بـ جامعة جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت جامعة جدة ممثلة في كلية العلوم والآداب بخليص – قسم اللغة الإنجليزية والترجمة عن وظيفة أكاديمية (واحدة) شاغرة تحت مسمى “أستاذ مساعد”، والتي ترغب بشغلها بعدد 1 (رجل) مواطن سعودي ممن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة. وأضافت جامعة جدة أنه على جميع المتقدمين ضرورة استيفاء الشروط التالية: • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجل). Advertisements • أن يحمل المتقدم شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصص الترجمة من جامعة معترف بها (امتداد التخصص شرط رئيسي). • أن لا يشغل المتقدم حالياً أي وظيفة حكومية. • أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك. • أن يكون المتقدم مؤهلاً للتدريس لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، وقادراً على إنتاج البحوث العلمية الرصينة. وأشارت جامعة جدة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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