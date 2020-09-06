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#وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.
تفاصيل وظائف مشروع نيوم:
وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الحوكمة.
– رئيس عمليات التدقيق الداخلي.
– مهندس معماري.
– كبير المدققين الداخليين.
– مدقق حسابات أول (عدد وظيفتين).
التقديم على وظائف نيوم:
وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (https://careers.neom.com/search/)
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