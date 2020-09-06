وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع مدينة القدية

2020-09-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أول الخزينة.

– منسق أول تطوير هندسة المناظر الطبيعية والزراعية.

– مساعد أعمال التدقيق الداخلي (عدد وظيفتين).

– مدير أعمال البناء.

– تنفيذي مشروع المجمع التجاري.

– تنفيذي مشروع المدارس الرياضية الخاصة.

– مساعد أول التخطيط والتحليل المالي.

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– مدير مساعد تطوير التصميم المعماري.

– مساعد التحليل المالي.

– مساعد إداري.

– مدير تطوير التصاميم المعمارية.

– مساعد أبحاث السوق.

– مساعد أول تنمية المواهب.

– مدير الخزينة.

– مدير تطوير المنطقة.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.qiddiya.com/viewalljobs/)





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