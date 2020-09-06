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2020-09-06 90 وظيفة شاغرة في مؤسسة التقاعد بمجال الأمن السيبراني متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت مؤسسة التقاعد عن بدء التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة في مجال الأمن السيبراني. تفاصيل وظائف مؤسسة التقاعد ودعت المؤسسة من تتوفر لديه المؤهلات والخبرات المطلوبة المبادرة بالتقديم قبل تاريخ 17- 9- 2020 م من خلال الرابط الإلكتروني (https://bit.ly/2R1kCZy).



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