وظائف هندسية شاغرة لدى شركة التصنيع

2020-09-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تطوير التسويق/ التعبئة المرنة (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة البوليمرات، أو الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية).

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– مهندس التحكم في العمليات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الآلات والتحكم، الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الكيميائية).

– أخصائي أول تطبيقات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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