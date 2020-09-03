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#وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة السيف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة:
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– موظف إداري.
– فني تكييف.
– فني أعمال بناء.
– فني مكافحة الآفات.
– سائق معدات خفيفة.
– فني أنظمة إدارة المباني.
التقديم على وظائف شركة السيف القابضة:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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