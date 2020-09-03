وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 3 مدن

2020-09-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الخدمات الفنية (الجبيل).

– أخصائي ثالث تنسيق العمليات (الجبيل).

– أخصائي مهندس تقني (الجبيل).

– أخصائي أول آلات (الجبيل).

– أخصائي أول كهرباء (الجبيل).

– أخصائي أنظمة (الجبيل).

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– أخصائي حلول أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

– مشرف ورشة عمل ميكانيكي (الجبيل).

– ممثل مبيعات (الدمام).

– أخصائي ثاني ميكانيكي (الجبيل).

– أخصائي ميكانيكي/ الخدمات المركزية وورش العمل (الجبيل).

– مخطط الصيانة (الجبيل).

– أخصائي أول التخطيط (الرياض).

– أخصائي تطوير التسويق/ تطبيقات الأنابيب (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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