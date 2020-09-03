شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-03 الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة من خلال بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في الطائف والدوادمي وجدة، وفق المسميات أدناه: الوظائف: – مستشفيات القوات المسلحة بالطائف استشاري الطب الباطني – 4 وظائف – مستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية أخصائي الأنف والأذن والحنجرة طبيب أخصائي جراحة عظام طبيب استشاري طب أسرة ومجتمع – 4 وظائف طبيب استشاري أمراض نساء وولادة Advertisements طبيب أخصائي جراحة عامة طبيب أخصائي أمراض جلدية طبيب أخصائي طب عيون عام طبيب أخصائي طب أسرة ومجتمع طبيب أخصائي طب باطني طبيب أخصائي طب الأطفال العام » مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة أخصائي غدد صماء – مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف استشاري وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة – 3 وظائف – للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.