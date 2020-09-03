2020-09-03

#وظائف إدارية شاغرة في هيئة المقاولين

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي إدارة الأداء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية)، أو في مجال ذي الصلة.

– مسؤول تطوير الخدمات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://sca.sa/ar/carr).



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