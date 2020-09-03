وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة الشديد للمواسير البلاستيك لجميع المؤهلات

تعلن شركة الشديد للمواسير البلاستيك كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج المواسير منذ عام 1999، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من فرص العمل الشاغرة في بعض المجالات، حيث تطلب الشركة مهندسين وفنيين وعمال برواتب مجزية، للعمل فورا بفرع الشركة بالعبور، وتفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة الشديد للمواسير البلاستيك

مطلوب مهندسين جودة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب مهندسين إنتاج، خبرة لا تقل عن 6 سنوات. مطلوب مهندسين صيانة ” كهرباء – ميكانيكا فريش” خبرة من 6 إلى 10 سنوات. مطلوب فنيين جودة، يشترط خبرة وان لا يزيد السن عن 40 سنة. مطلوب فنيين إنتاج، خبرة وبدون، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة. مطلوب فنيين صيانة ” كهرباء – ميكانيكا “. مطلوب عمال إنتاج، خبرة وبدون، والسن من 20 إلى 40 سنة.

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف:-

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 30 سنة بالنسبة للمهندسين و 40 سنة بالنسبة للعمال والفنيين، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات بالنسبة لوظائف المهندسين، والموقف من الخدمة العسكرية، ونظام العمل شيفتات.

وظائف آخري:

وتقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية حسب الخبرة وتأمينات اجتماعية وطبية بعد 3 اشهر من العمل، وتوفير مواصلات من والى مكان العمل وسكن وحوافز إضافية وأجازه أسبوعية، وللتقدم لشغل الوظائف يرجى تعبئة الاستمارة من خلال الرابط التالي “ وظائف شركة الشديد للمواسير البلاستيك “.