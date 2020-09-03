غرفة الرياض تطرح 433 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

2020-09-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (433) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– أكاديمية فيلوتي للتدريب.

– الشركة السعودية للعدد والأدوات ساكو.

– الشبكة الثلاثية للتجارة والتسويق المحدودة.

– شركة شأس لخدمات المياه.

– شركة أركان اللطيفية للحراسات الأمنية.

تفاصيل وظائف غرفة الرياض:

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات والتخصصات التالية:

– بائع أجهزة كهربائية.

– كاشير.

– بائع.

– محاسب.

– رجل أمن وسلامة.

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– أخصائية مبيعات.

– مشرفة معرض.

– مساعدة كوافيرة.

– أخصائية مبيعات مكياج.

– بائعة.

– كاشيرة.

– بائعة أجهزة كهربائية.

– كاتبة محتوى.

– مصممة جرافيك.

– موظفة تسويق رقمي.

– موظفة تسويق ميداني.

– موظفة إدارية.

التقديم على وظائف غرفة الرياض:

وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://bit.ly/2RTGINX)



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