وظائف شاغرة : مترو الأنفاق يعلن عن وظائف شاغرة .. ننشر المؤهلات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم

تعمل الدولة بمختلف قطاعاتها وهيئاتها المختلفة على توفير فرص العمل للشباب الباحثين عن العمل الشريف، حتى يستطيع بناء أسرة، ولهذا تعمل الحكومة على توفير الاستثمارات اللازمة للتوسع في العديد من القطاعات الانتاجية، ومن القطاعات الانتاجية التي حازت أهتمام الدولة في السنوات الأخيرة، هو مشروع مترو الأنفاق، حيث تقوم الدولة وبشكل سنوي بافتتاح خطوط جديدة لمشروع مترو الأنفاق ، لتوفير وسيلة نقل أمنه ورخيصة ومريحة للمواطن، ومن المتوقع أن يمتد مشروع مترو الأنفاق خلال السنوات المقبلة خارج حدود مدينة القاهرة والجيزة والقليوبية ليمتد إلى المدن الجديدة القريبة من محافظة القاهرة مثل مدن العاشر من رمضان ومدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

الوظائف الشاغرة في مترو الأنفاق:-

يعلن جهاز مترو الأنفاق عن حاجته للتعاقد مع مهندسين من خريجي كليات الهندسة من جميع المحافظات المصرية من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس الهندسة من أحدي الجامعات الحكومية أو الخاصة من المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات بتقدير جيد جداً على الأقل.

ويمكن التعرف على فرص العمل الشاغرة بجهاز مترو الأنفاق كما يلي:-

كذلك يمكن معرفة الشروط العامة للتقدم لتلك الوظائف من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لجهاز مترو الأنفاق، حيث يتم اختيار التبويب وظائف لمعرفة الشروط الخاصة بالوظائف المعلن عنها.

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مواعيد التقدم لشغل وظائف جهاز مترو الأنفاق:-

يمكن التقدم لشغل وظائف جهاز مترو الأنفاق في الفترة من يوم 6سبتمبر وحتى يوم 24 سبتمبر 2020 وذلك بمقر الهيئة القومية للأنفاق برمسيس.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها:-