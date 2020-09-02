23 وظيفة شاغرة للجنسين في مشروع مدينة القدية

2020-09-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول إدارة الأداء.

– مساعد إدارة المواهب.

– تنفيذي مشروع (عدد 7 وظائف).

– مساعد خدمات الموارد البشرية.

– مساعد خدمات الشركات.

– مدير العلامة التجارية.

– مدير تطوير التصميم.

– مدير أعمال البناء.

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– مشرف عمليات تطوير التصاميم.

– مدير تطوير تصاميم المساجد.

– مدير تطوير تصميم مجمع الفنون.

– مدير تطوير تصميم مواقف السيارات.

– مدير أعمال بناء مواقف السيارات.

– مساعد تنفيذي.

– مدير تحقيقات التدقيق الداخلي.

– مساعد إدارة المرافق.

– مساعد إداري.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.qiddiya.com/viewalljobs/)





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