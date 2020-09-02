وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

2020-09-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة المرافق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الممتلكات العقارية، أو إدارة المرافق، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي إستراتيجية أول: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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– مدير أول الصحة والسلامة والبيئة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير هندسة معمارية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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