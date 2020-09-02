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#وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة العامة للإحصاء:
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– ممثل اتصال هاتفي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في مجال ذي الصلة.
– أخصائي شبكات واتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب، أو نظم المعلومات الإدارية، أو إدارة شبكات المعلومات).
التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.stats.gov.sa/ar/job-search-results/)
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