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#وظائف هندسية وصحية شاغرة في مستشفى دله
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مستشفيات دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة مستشفيات دله:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول السلامة: درجة البكالوريوس في تخصص السلامة.
– طبيب نائب أمراض النساء والولادة: درجة الماجستير فأعلى في تخصص أمراض النساء والتوليد.
التقديم على وظائف شركة مستشفيات دله:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.dallah-hospital.com/ar/jobs)
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