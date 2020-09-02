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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالبنك السعودي الفرنسي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:
وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أمن/ أمن المعلومات.
– مهندس مشغل إنتاج.
– مسؤول العمليات المصرفية.
– مدير المنتجات وتحليل الأعمال.
– مدقق حسابات أول.
– مدير التدقيق.
– مسؤول خدمة العملاء.
– رئيس تطوير المنتجات.
– مشرف أنظمة البنية التحتية لتقنية المعلومات.
– مساعد التصميم الرقمي.
– قائد أول هندسة الأمن.
– قائد أول البنية التحتية.
التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://www.fransicareers.com/ar/job-search-results/)
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